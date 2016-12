Koitsanlahden hovista kartanomuseo

Koitsanlahden hovi Parikkalassa on vihdoin vaihtanut omistajaa. Senaatti-kiinteistöt on myynyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen yksityishenkilölle, turkulaiselle Ilkka Jylhälle, joka aikoo ryhtyä kunnostamaan rakennusta vielä tänä syksynä. Uuden omistajan suunnitelmissa on sisustaa hovin päärakennus kotimuseoksi, johon tulee hänen keräämäänsä 1700-1800-lukujen sisustusesineistöä.

Museota on tarkoitus pitää yleisölle avoinna kesäkuukausina. Kunnostustöistä kiireellisin on betonitiilikaton korjaus, joka aiotaan aloittaa vielä tänä syksynä.

Koitsanlahden hovi oli lahjoitusmaamuseona vuosina 1968-1992, minkä jälkeen rakennus on ollut tyhjillään. Senaatti-kiinteistöille se siirtyi 2014.

Kauppaan sisältyi myös reilut neljä hehtaaria maata sekä muun muassa tallirakennus ja Kärsimysten kivet -muistomerkki.