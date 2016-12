PaRaS kerran viikossa

Suomen toiseksi vanhin paikallislehti, Keski-Karjalan Kustannus Oy:n julkaisema Parikkalan-Rautjärven Sanomat muuttuu ensi vuoden alussa yksipäiväiseksi, mutta sisältöä vähentämättä. Lehti ilmestyy jatkossa nykyistä tuhdimpana lukupakettina kerran viikossa torstaisin.

Vuonna 1908 perustettu paikallislehti lisäsi ilmestymiskertojaan yhdestä kahteen ja muuttui tabloidikokoiseksi vuonna 1989, silloin vielä Parikkalan Sanomien nimellä. Parikkalan Sanomat ja Kaakkoisseutu yhdistyivät vuonna 2007, jolloin toteutettiin myös nimenmuutos.

Ilmestymispäivien määrä sopeutetaan tämän päivän markkinatilanteeseen ja toimintaympäristöön. Samalla turvataan paikallislehden elinvoimaisuus ja kannattavuus myös tulevaisuudessa.

Ilmestymispäiviä lisättiin aikanaan päivittäistavarakaupan toivomuksesta. Nykyisin ilmoittelu on keskittynyt pitkälti torstain lehteen.

Verkkolehti rinnalla

Muutos mahdollistaa entistä paremmin lehden sisällöllisen kehittämisen, kun niukat resurssit voidaan täsmätä yhteen lehteen. Myös ulkoasu uudistuu ensi vuoden aikana.

Paperilehti säilyy yhtiön tärkeimpänä tuotteena, mutta ohessa kehitämme myös verkkolehteä nopeaan uutisointiin. Olemme mukana myös sosiaalisessa mediassa.

Lehden muuttuminen yksipäiväiseksi ei aiheuta välittömästi muutoksia henkilöstöön. Yhtiössä on kuitenkin tapahtumassa ensi vuoden aikana eläköitymistä.

Parikkalan-Rautjärven Sanomat on sinnitellyt kaksipäiväisenä viimeisimpien joukossa. Jo aikaisemmin yhteen ilmestymiskertaan viikossa ovat siirtyneet Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kaksipäiväiset paikallislehdet ja monet muut lehdet eri puolilla Suomea.