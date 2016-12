Parempia aikoja odotellen

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen aika ei ole valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan juuri nyt, mutta rajaliikenteen vilkastuessa asiaa harkitaan uudelleen.

Asia on ollut Orpon työpöydällä jo hänen sisäministerikautenaan. Nyt kun Venäjän ja Suomen välinen matkustajaliikenne ja kauppa ovat pienentyneet, ei hän lupaa edelleenkään pikaista muutosta nykyiseen.

Uuden investoinnille itärajan nykyisten kansainvälisten ylityspaikkojen joukkoon ei ole Orpon mielestä liikennemäärien ja kaupan kannalta riittäviä perusteita juuri nyt, kun rahaa on vähän. Investointiin ja vuotuiseen ylläpitoon tarvittaville miljoonille on muutakin käyttöä.

– Se ei tarkoita, etteikö pitemmällä aikavälillä kansainvälistäminen olisi mahdollista. Jos kauppa ja yhteiselo lisääntyvät, voidaan aivan hyvin olla tulevaisuudessa siinä tilanteessa, että kansainvälisen raja-aseman status tulee uudelleen pöydälle. Se hetki ei kuitenkaan ole juuri nyt tässä hetkessä.

Rajanylityspaikan ohella muun muassa työllisyys ja turvallisuus puhuttivat Parikkalassa, jossa valtiovarainministeri tapasi kuntalaisia. Tapahtuma oli osa Kokoomuksen toimintavuorokautta Itä-Suomessa.