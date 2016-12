Paikkojen myynti verkkopelitapahtumaan käy kuumana

Etelä-Karjalan suurin verkkopelitapahtuma, Skynett Langames 22 Parikkalassa, on myynyt jo suurimman osan paikoistaan reilun viikon aikana.

– Paikkoja on nyt jäljellä enää 24, mutta tarvittaessa rakennamme yhden 24-paikkaisen pöydän lisää, josta avautuu myyntiin 20 paikkaa, summasi Skynett Langames ry:n puheenjohtaja Antti Tykkyläinen viime viikon lopulla.

"Lanit" järjestetään perinteiseen tapaan joulun välipäivinä 27.-29.12. Parikkalahallissa Kirjolassa.

Verkkopelitapahtumassa on ollut viime vuosina 192 konepaikkaa, ja pelaajat ovat olleet pääasiassa 12-25-vuotiaita, tietokoneista ja peleistä kiinnostuneita nuoria.

Tapahtuman suosio perustuu Antti Tykkyläisen mukaan sen sosiaaliseen luonteeseen: tiukan ottelun jälkeen voi tuoreeltaan vaihtaa kuulumiset vastustajan kanssa.

Osallistujat tuovat paikalle omat tietokoneensa ja kytkevät ne liikuntahalliin rakennettuun sähkö- ja lähiverkkoon. Paikalla on myös kellon ympäri auki oleva myyntikoju, josta voi ostaa juomista ja ruokatarvikkeita. Nukkumapaikka on järjestetty omaan rauhaan Kirjolan koululle, mutta pelit jatkuvat vuorokauden ympäri.

Kävijämäärät kasvaneet

Skynett ry on yli kymmenvuotisen historiansa aikana järjestänyt Parikkalassa 21 verkkopelitapahtumaa.

– Kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta. Vuosien aikana tapahtumassa on käynyt yhteensä tuhansia nuoria ympäri Suomea, Tykkyläinen summaa.

Tietokonepaikkoja tämän vuoden tapahtumaan voi siis vielä saada, mutta tapahtumassa voi käydä aistimassa tunnelmaa myös ilman omaa pelipaikkaa vitosen pääsymaksun maksamalla.

Laneille voi hakea myös järjestäjäksi.

– Järjestäjänä saa aivan uudenlaisen näkökulman tapahtumaan. Tänä vuonna järjestäjiä tarvitaan yli 40.

Lisätiedot: https://www.facebook.com/SkynettRY/http://skynett.fi/

Skynett Langames -verkkopelitapahtuma Parikkalan Kirjolan koululla 27.- 29.12.