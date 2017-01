Anni Kyröläinen on tottunut pitämään ääntä itsensä ja muiden puolesta

120 kiloa painavalla pyörätuolilla liikkuva, synnynnäistä luustonhauraustautia sairastava Anni Kyröläinen (28) on joutunut elämänsä aikana kiinnittämään ehkä tavallista enemmän huomiota epäkohtiin ja esteisiin. Helsingin yliopistossa politiikan tutkimusta ja yleistä valtio-oppia opiskeleva nainen on myös tottunut pitämään ääntä itsensä ja muiden puolesta. Hän ei kaipaa erityiskohtelua mutta pitää tärkeänä, että vammaisilla on samanlaiset oikeudet kuin muillakin ihmisillä.

