Hoivakoti vireillä Parikkalaan

Hoivaneliö Oy suunnittelee hoivakodin rakentamista Parikkalan keskustaajamaan. Hoivaneliö on turkulainen hoiva-alan hankekehitysyritys, joka toteuttaa hoivakotihankkeita yhteistyössä valtakunnallisten rakennusliikkeiden ja hoivapalveluyritysten kanssa.

Kunnan kanssa on käyty keskustelua Opintiehen ja Visakujaan rajoittuvan korttelin soveltuvuudesta tarkoitukseen. Korttelialueella oli aikaisemmin Kangaskylän koulu.

Keskustan asemakaavassa kortteli on määritelty asuinkerros- sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Parikkalan kunnanhallitus hyväksyi kunnan ja Hoivaneliö Oy:n välisen sopimuksen korttelin varaamisesta kolmeksi kuukaudeksi helmikuun alusta alkaen. Varaussopimus antaa Hoivaneliölle mahdollisuuden valmistella rakennushankkeen suunnittelua ennen kuin tontin omistusoikeus siirtyy mahdollisella kiinteistökaupalla tai kunnan kanssa sovitaan tontin vuokraamisesta.