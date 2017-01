Huuskonen hakee Imatralle

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen on yksi seitsemästätoista Imatran kaupunginjohtajan virkaa hakeneista. Imatran kaupungin asettama haastatteluryhmä kokoontuu maanantaina käsittelemään hakemuksia.

Huuskonen korostaa, ettei ole hakeutumassa Parikkalasta pois siksi, etteikö viihtyisi kunnassa.

– Olen tykännyt olla töissä Parikkalassa, mikä on varmaan näkynytkin. Kahden ja puolen vuoden aika on ollut antoisaa ja olen oppinut paljon. Ajoittain on ollut haasteita, mutta niin on kaikissa tehtävissä. Kokonaisuus on positiivinen.

Myös kuntien yleisen tilanteen tietäen asiat ovat Huuskosen mukaan Parikkalassa hyvin, eikä kunnalla ole mitään hätää.

Imatran nykyinen kaupunginjohtaja Pertti Lintunen on jäämässä eläkkeelle loppukesästä. Huuskonen sanoo täyttävänsä hyvin vaaditut hakukriteerit, mutta haasteena on oman poliittisen mandaatin puuttuminen. Hän uskoo olevansa vahvoilla, jos tehtävään haetaan puhdasta ammattijohtajaa.

– Toivon, että pääsen haastatteluun kertomaan omasta toiminnastani, mutta katsotaan miten käy.

Imatran hän toteaa sopivan myös hänen nykyiseen perhetilanteeseensa. Huuskonen asuu Vuoksenniskalla.

Haastatteluun kutsuttaville haastatteluryhmä on varannut alustavasti päivät 10.2 ja 15.2. Jos Huuskonen tulee prosessin päätteeksi aikanaan kaupunginvaltuuston päätöksellä Imatralle valituksi, on hänellä Parikkalassa kahden kuukauden irtisanomisaika.

Kaupunginjohtaja virkaa hakeneet:

Aaltonen Jari, MSc/ MBA/ Filosofian maisteri, toimitusjohtaja, Joensuu

Alaheikka Risto, KTM, senior industrial advisor, Tornio

Aminoff Jalo, DI/ maatalous ja metsätieteiden tohtori, Karjalohja

Enlund Merja, hallintotieteiden maisteri, rahoitusasiantuntija, Seinäjoki

Hasu Rami, DI, senior advisor, Hamina

Helander Timo, valtiotieteen kandidaatti, Helsinki

Hilden Matias, hallintotieteiden maisteri, kunnanjohtaja, Puumala

Huuskonen Vesa, yleisesikuntaupseeri, kunnanjohtaja, Imatra

Inkilä Jani, opiskelija, Kuopio

Kiuru Jukka-Pekka, diplomimerikapteeni, aikuiskoulutusjohtaja/ lehtori, Imatra

Kiviaho Timo, KTM, toimitusjohtaja, Helsinki

Kujansivu Alina, yhteiskuntatieteiden maisteri, II kaupunginsihteeri/ viestintäjohtaja/ kaupunginjohtajan varahenkilö, Lappeenranta

Merjonen Päivi, filosofian tohtori, tutkija, Helsinki

Pietiläinen Jorma, DI, kehittämisjohtaja, Joensuu

Pokki Simo, LTO, yrittäjä, Nokia

Wuorela Hannu, filosofian maisteri, Piispanristi

Lisäksi yksi henkilö ei halua nimeään julkaistavan tässä vaiheessa hakua.