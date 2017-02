Oronmylly astui uuteen aikaan

Parikkalan Oronmylly ei enää ole Kansan Raamattuseuran leiri- ja kurssikeskus, vaan vetovastuussa on vuoden alusta lähtien ollut Oronmyllysäätiö. Säätiön toimitusjohtajana on Artio Valkeapää, jolle Oro on tuttua tutumpi: mies oli Oron isäntänä vuosina 2008-2014.

Oro tekee edelleen yhteistyötä KRS:n kanssa muun muassa ohjelmapalvelujen osalta, mutta tärkeimpänä taustatukena ovat Oron ystävät, joilta toiminta saa sekä taloudellista että talkooapua. Leiri- ja kurssikeskuksen toiminnan pääajatus kumpuaa edelleen paikan lahjoittajan Aate-Pekka Anttosen periaatteista ja toiveesta: Orolla pidetään esillä evankeliumin sanomaa ja ovia auki kaikille kristillisille yhteisöille - oppikysymyksistä ei Oron pöydän ääressä edelleenkään "väännetä".

Toiminta jatkuu pitkälle perinteisillä linjoilla, Sanan ja rukouksen talvipäivät ja säätiön toiminnan avaus on 10.-12.2. Kevään ohjelmaan kuuluvat myös muun muassa Hiihtoviikko, Naistenpäivät, Sama rakas -aviopariviikonloppu ja Mies Myllyssä -tapahtuma. Kesään kuuluu myös Arto Myllärisen ohjaama ja käsikirjoittama näytelmä Riemuvaurio, joka toteutetaan pitkälle Orolta tutulla Myllärisen "luottoporukalla".

Oronmyllysäätiö on palkannut Orolle uusia työntekijöitä: toimistosihteeriksi Anu Revon, pääemännäksi Aira Valkosen ja kokiksi Mari Valkeapään. Kiinteistönhoidosta vastaa Pentti Vaittinen. Kuvassa myös Arto Valkeapää ja Oronmyllysäätiön hallituksen jäsen Esa Repo ja ohjaaja Arto Myllärinen.