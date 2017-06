Rajaniemeen vuokra-asuntoja matkailijoille

Rajavartiolaitoksen entinen komentokeskus Parikkalan Rajaniemessä on myyty. Uusi omistaja on libanonilais-suomalainen perheyritys, jolla on kokemusta vastaavien kohteiden kunnostamisesta. muun muassa Imatralla ja Luumäellä.

Yrittäjä, taloustieteen tohtori Khaled Abdessamad kertoo, että Rajaniemeen on tarkoitus kunnostaa vuokra-asuntoja lähinnä matkailijoiden ja lomalaisten käyttöön. Viimeiset pari, kolme vuotta tyhjillään ollut rakennus on kuitenkin huonokuntoinen, joten se vaatii ison remontin. Kunnostustyöt alkavat tänä keväänä, jos yrityksen rahoitusneuvottelut onnistuvat. Rakennuksessa on tarkoitus muun muassa vaihtaa ovet ja ikkunat ja ehkä lämmitysjärjestämäkin. Myös muun muassa katto vaatii kunnostamista.

Yrittäjä Abdessamad asuu Luumäellä. Hän on asunut Suomessa 20 vuotta ja on myös Suomen kansalainen.