Rajapolut kutsuvat sunnuntaina

PaRaS-Rajahölkkä Parikkalassa saa uutena tapahtumana vahvan startin sunnuntaina. Jo ennakkoon rajapoluille ilmoittautui yli 40 osanottajaa, mutta määrän uskotaan kasvavan. Mukaan voi ilmoittautua vielä paikan päällä ennen kello 12 tapahtuvaa starttia.

Kyseessä on Parikkalan-Rautjärven Sanomien ja Parikkalan Urheilijoiden toteuttama polkujuoksukilpailu aivan valtakunnan rajan pinnassa. Kilpailukeskuksena on Kannaksen metsästysyhdistyksen maja, jonne on opastus Kuutostieltä.

Sarjoja on kaksi, miehille ja naisille. Kyseessä on kilpailu, mutta matkavauhdin jokainen määrittelee itse. Nopeimmat juoksevat, mutta kävelykin on luvallista. Reitin pituus on yhdeksän kilometriä.

Tavoitteena on tehdä polkujuoksusta uusi liikunnallinen perinne Parikkalaan.

Kuvassa PaU:n kestävyysurheilujaoston puheenjohtaja Timo Huikko tarkastamassa kilpailureittiä.

PaRaS-Rajahölkkä sunnuntaina 21.5. klo 12.