Lajinsa upea valioyksilö

Parikkalalainen Erkki Paajanen valokuvasi perjantaina Siikalahden rannalla hiekkatiellä poikkeuksellisen suuren, yli metrin mittaisen rantakäärmenaaraan. Pituudeksi Paajanen sai 120 senttiä.

– Ainakin se sen verran oli, Paajanen vakuuttaa.

Käärmeen ensin kauempaa huomatessaan hän naurahtaa tuumineensa, että jos kyyt ovat noin isoja, parempi on kääntyä. Lähempänä ilmestys paljastui rantakäärmeeksi, joita Siikalahden ympäristössäkin näkee usein.

– Mutta ei tämän kokoisia, psimmät aikaisemmin näkemäni ovat olleet noin 60-70 senttisiä.

– Kun tulin lähelle, käärme nosteli päätään seuraten mitä puuhaan, suhahti kerran ja jatkoi matkaansa.

Rantakäärme on Suomen suurin käärmelaji, mutta Paajasen kuvaama yksilö on harvinainen. Vanhat naaraat voivat kasvaa noinkin isoiksi.

Myrkytön rantakäärme ei ole vaaraksi ihmiselle eikä kotieläimille eikä sitä rauhoitettuna saa tappaa tai vahingoittaa. Tappamisesta joutuu maksamaan ohjeellisen korvausarvon 252 euroa.