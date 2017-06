Marjapensaita, mansikoita, yrttejä, perennoja, puita, linnunpönttöjä, sinivalkoinen orvokkipenkki.

Rautjärven liikuntapuisto hyvinvointiaseman naapurissa on puhjennut nyt kirjaimellisesti kukkaan. Puistoon on tehty tiettävästi Etelä-Karjalan ensimmäinen aistipuutarha, jossa istutuksista voi nauttia kaikilla aisteilla.

Puistosta on luotu paikka, jonne jokaisen kuntalaisen on helppo tulla, sillä myös esteettömyys on huomioitu, kiitteli aistipuutarhan avajaisissa viime viikolla puhunut kirkkoherra Ulla Soikkeli.

Aistipuutarhaidean Rautjärvelle tuonut diakoniatyöntekijä Sirkku Hammarén totesi puiston syntyneen hyvän yhteistyön tuloksena.

– Uskon sen myös lisäävän yhteisöllisyyttä. Tämä on sinun puistosi, jonne voit tuoda ystäväsikin, hän muistutti ihmisiä, joita oli saapunut avajaisiin, aurinkoisena päivänä, iso joukko.

Puiston hoitoon voi osallistua kuka vain.

– Jos näet, että joku kukka vaikka kaipaa hoitoa, niin hoida vaan!

Juhlavuoden orvokit

Aistipuutarhan suunnittelussa ja toteutuksessa opastanut puutarhaterapeutti Päivi Huisman-Laitinen muistutti, kuinka tärkeää luonnon läheisyys on myös terapeuttisessa mielessä.

– Katsokaa, tehkää, iloitkaa, hän ohjeisti ennen kuin kiirehti avustamaan Simpeleen koululaisia, joilla oli avajaisissa tärkeä työ: he istuttivat sinisiä ja valkoisia orvokkeja kukkapenkkiin Suomen lipun muotoon Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Puistoon istutettiin myös juhlavuoden puu.

Puutarhan kasveille on vielä tarkoitus tehdä nimikyltit ja suunnitteilla on myös aistipolun tekeminen puiston ympärille.

Liikuntavälineet ovat olleet paikallaan viime syksystä, avajaisissa niiden käytössä opastivat liikunnanohjaaja Marjut Rita ja fysioterapeutti Minna Parvinen.