Erikoispuulehto satavuotiaalle

Maanviljelijä Pertti Terävä on veljensä Sepon kanssa istuttanut erikoispuulehdon Simpeleen Kangaskoskelle, Hiitolanjoen varteen.

Ensimmäiset erikoispuunsa Pertti Terävä istutti vuonna 2006.

– Silloin minulla ei ollut vielä ajatusta puupuistosta, mutta halusin kokeilla vähän erikoisempia lajeja metsässäni.

Viime syksynä syntyi ajatus puupuistosta satavuotiaalle Suomelle. Veljekset raivasivat noin hehtaarin alan hyvää kasvatuskuusikkoa puupuistolle. Puupuiston paikka määräytyi maiseman perusteella. Nyt siellä kasvaa 44 eri puulajia ja yksi ruusu. Tavoitteena Terävällä on 45 puulajia.

Jokainen puu on merkitty pylväällä, jossa kerrotaan lajin nimi. Keskellä aluetta on Katri Valan ruusu. Sen vieressä on taulu, jossa kerrotaan Puupuistosta.

Monia lajeja on useampia yksilöitä. Pilvikirsikoita on vasta yksi taimi, mutta Terävä suunnittelee istuttavansa sille ensi keväänä parikymmentä lajitoveria viereen, jotta kirsikan kukkien aikaan ne muodostavat kukkapilven.

Puupuistossa ovat myös muun muassa amerikan taikapähkinä, virginianpihta, siperianlehtikuusi ja kanadanlehtikuusi, hopeavaahtera, purppuraomenapuu, kriminlehmus, turkin pähkinäpuu, mansikkakuusi, surukuusi, daglaskuusi. Tatarivaahterakin viihtyy Hiitolanjoen varressa, vaikka se on ykkösvyöhykkeen kasvi.

Pertti (kuvassa) ja Seppo Terävän kulttuuriteosta kertoo Katri Valan ruusun vieressä oleva taulu. Toisessa kuvassa on Terävän kallein puuhankinta, makedonianmänty, jonka taimi maksoi lähes 150 euroa. Kolmannessa kuvassa pilvikirsikka, joka saa ensi vuonna lajitovereita ympärilleen.