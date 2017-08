Anssi ja Leena taloon

Ensi vuonna 110 vuotta täyttävän Parikkalan-Rautjärven Sanomien uusi päätoimittaja-toimitusjohtaja on Anssi Kemppinen, 53, Parikkalasta. Hän aloittaa työt lehteä kustantavan Keski-Karjalan Kustannus Oy:n palveluksessa syyskuun alussa. Tehtävässä 30 vuotta ollut lehden nykyinen päätoimittaja-toimitusjohtaja Raine Hämäläinen, 63, jää syyskuun puolivälissä vuosilomalleen ja myöhemmin sen jälkeen eläkkeelle. Parikkalan-Rautjärven Sanomat kuuluu Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj konserniin.

Anssilla on vankka journalistinen kokemus. Hän on työskennellyt viimeksi uutistoimittajana ja tuottajana. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

– Avoimin mielin otan työn vastaan. Lehti on virkeä ja kaikin puolin hyvässä kunnossa sekä henkilökunta kokenutta. Siinä mielessä on helppo tulla.

Paikallislehteä aina tarvitaan.

– Se kertoo asiat tarkemmin – ihmisten tarinat, tapahtumat ja muut. Paikallislehdellä on yhteiskunnan myllerryksessä medioista vankin asema.

Lehden uutena ilmoituskonsulttina on elokuun alussa aloittanut tradenomi Leena Soikkeli, 44, Parikkalasta. Hän jatkaa nyt vuosilomallaan olevan ja syksyllä eläkkeelle jäävän, lehden palveluksessa yli 30 vuotta olleen Arja Viskarin työtä.

Työmaana paikallislehti ja monet ilmoitusasiakkaatkin ovat jo ennestään tuttuja. Leena on tehnyt lehdessä aikaisemmin monipuolisesti erilaisia toimistotöitä ja sijaisuuksia.

– Haluan palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja hyvässä yhteistyössä.